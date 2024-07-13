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Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв.м.

К месту тушения прибыл пожарный поезд.
Сергей Лебедев 2024-07-13 10:09:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В субботу около четырех часов утра в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

По слова губернатора, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожару присвоен 3-й ранг.

В ликвидации огня задействованы 49 человек и 14 единиц техники. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

В результате происшествия никто не пострадал. По состоянию на 10:19 мск пожар на нефтебазе ликвидирован, сообщил губернатор.

#пожар #бпла #Ростовская область #МЧС #атака #огонь #Нефтебаза #цимлянский район
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