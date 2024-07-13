«Зенит» обыграл «Краснодар» и в 9-й раз завоевал Суперкубок России

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 4:2 в матче за Суперкубок России, который прошел в Волгограде.

Первый тайм закончился со счетом 3:0 с пользу «сине-бело-голубых». Голы забили Родригао на 13-й минуте, Вендел на 33-й и Максим Глушенков на 43-й.

Во втором тайме у кубанской команды забили Никита Кривцов на 65-й минуте и Федор Смолов на 70-й. У «Краснодара» дубль оформил Максим Глушенков на 68-й минуте.

Самым результативным игроком встречи стал Вендел, забивший сам и отдавший две голевые передачи.

Питерский футбольный клуб уже восемь раз завоевывал этот трофей. Впервые турнир стал разыгрываться в 2003 году, и «Зенит» сыграл в нем 11 матчей.

В прошлом сезоне питерцы выиграли и чемпионат, и Кубок России. «Краснодар» получил право сыграть в этом матче как серебряный призер РПЛ.