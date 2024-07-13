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Две ракеты «Искандера-М» поразили эшелон ВСУ с боеприпасами

Уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 боевиков.
2024-07-13 21:46:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами. Видео удара показало Минобороны России.

Эшелон 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ обнаружили в селе Буды Харьковской области. Двумя оперативно-тактическими ракетами уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 боевиков.

Результаты ракетного удара отслеживал расчет БПЛА «Орлан-10».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #боеприпасы #Харьковская область #Эшелон #ракетный удар #ОТРК «Искандер-М» #БПЛА Орлан-10 #Буды
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