Две ракеты «Искандера-М» поразили эшелон ВСУ с боеприпасами

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами. Видео удара показало Минобороны России.

Эшелон 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ обнаружили в селе Буды Харьковской области. Двумя оперативно-тактическими ракетами уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 боевиков.

Результаты ракетного удара отслеживал расчет БПЛА «Орлан-10».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.