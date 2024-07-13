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Брошенный вольер с живым медведем внутри найден в Смоленской области

Хищник заперт в металлическом вольере у здания придорожного кафе, которое недавно закрылось.
Ян Брацкий 2024-07-13 20:58:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидцы сообщили о медведе, который живет в тесном вольере у шашлычной в городе Сафоново Смоленской области. Судя по всему, бывшие хозяева завели хищника, чтобы развлекать посетителей заведения.

Но сейчас кафе закрылось и, как говорят очевидцы, животное осталось в одиночестве. На присланных в редакцию «Звезды» кадрах видно, что медведь ранен.

Зверь ходит кругами по вольеру и пытается грызть решетку. Здание кафе расположено на обочине федеральной трассы Москва-Минск в 270-ти километрах от столицы.

#Смоленская область #медведь #кафе #наш эксклюзив #Хищник #вольер #Сафоново
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