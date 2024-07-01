Миномет «Василек» заставил ВСУ бежать с позиций под Работино

В Запорожской области под Работино украинские националисты оставили свои позиции и опорный пункт. Бежать их вынудил мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр».

Осколочно-фугасные снаряды летели на опорник ВСУ. Старший наводчик миномета с позывным Боцман сообщил, что они не позволяют противнику проводить ротацию и подвозить продукты.

«Очень быстро работаем там. Быстро улетаем и прилетаем на позиции. Мы не даем ротации сделать, смену личного состава, подвоз продуктов, там, питания. Наши "глаза" же следят круглые сутки, только видят какое-то движение - команда "К бою"», - рассказал Боцман.

Кроме этого, мотострелки не дают ВСУ закрепляться на позициях, а ведение огня корректируют посредством БПЛА.

«При помощи корректировки огня с разведывательного беспилотника нанесли удары по противнику осколочно-фугасными снарядами. ВСУ сбежали с позиций», - рассказал военнослужащий.

По словам Боцмана, расчетам автоматических минометов «Василек» нужны считанные минуты для поражения цели с момента получения информации и выезда на позицию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.