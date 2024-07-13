В Музее Победы приняли присягу новобранцы Преображенского полка

Более 200 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы.

«Принимать присягу в Зале Славы Музея Победы - это большая честь. Сегодня вы стали настоящими защитниками нашей Родины. Я уверен, что год службы не пройдет для вас даром. Закрепит характер, закалит волю», - обратился к новобранцам командир полка полковник Сергей Бессонов.

Торжественную клятву на верность Родине зачитали призывники из Московской, Белгородской, Брянской, Орловской, Ивановской областей и других регионов Западного военного округа. Поддержать их в столь важный день приехали родные и близкие.

«Я пожелаю личному составу хорошей, легкой, успешной службы. Не переживайте, командиры во всем помогут. Служба закончится и нас ждет очень значимое событие - ритуал увольнения в запас. Он происходит на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены», - добавил Бессонов.

Церемония приведения к присяге проходит в Музее Победы уже более 20 лет. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых в музее на Поклонной горе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.