МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ставрополе вспыхнул пожар в жилом секторе, горят десять домов

К ликвидации пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники, предварительно, пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-13 15:53:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Ставропольском крае горят десять дачных домов в условиях жаркой и ветреной погоды, информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщили в МЧС России.

«В садовом товариществе “Ветерок” горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

К ликвидации пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники, уточнили в МЧС. На месте работает штаб пожаротушения. По сообщению ТАСС, есть риск дальнейшего распространения огня.

#в стране и мире #пожар #ставропольский край #дачные участки #жилой сектор #МЧС Россия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 