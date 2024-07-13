В Ставрополе вспыхнул пожар в жилом секторе, горят десять домов

В Ставропольском крае горят десять дачных домов в условиях жаркой и ветреной погоды, информации о пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщили в МЧС России.

«В садовом товариществе “Ветерок” горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

К ликвидации пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники, уточнили в МЧС. На месте работает штаб пожаротушения. По сообщению ТАСС, есть риск дальнейшего распространения огня.