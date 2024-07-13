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Чичерина спела бойцам из Бурятии и посетила полевой буддийский храм

Рок-певица исполнила свои старые и новые песни.
2024-07-13 06:17:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артистка Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими группировки войск «Восток» из Бурятии. Концерт прошел в тыловом районе зоны специальной военной операции, сообщило Минобороны России.

Рок-певица исполнила свои старые и новые песни. Воины-дальневосточники отблагодарили ее аплодисментами и цветами. Артистка пообщалась с военнослужащими и осмотрела полевой буддийский храм.

Юлия Чичерина постоянно приезжает в зону спецоперации. Она дает там концерты, направляет на передовую гуманитарную помощь и морально поддерживает бойцов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #концерт #бурятия #буддийский храм #юлия чичерина #группировка войск «Восток»
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