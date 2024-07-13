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Официальную биографию Путина обновили впервые за шесть лет

В биографию добавили сведения о событиях в жизни страны и президента за последние шесть лет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-13 12:25:20
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил биографию президента России Владимира Путина, она была дополнена событиями с 2018 по 2024 год. Информация появилась сегодня 13 июля.

Ранее данные о президенте заканчивались его переизбранием на пост главы государства в 2018 году. Теперь же в биографию добавили разделы, касающиеся открытия Крымского моста, Чемпионата мира по футболу 2018 года, пандемии коронавируса и создания российской вакцины «Спутник», поправок в Конституцию, начала СВО и ее целей.

Заканчивается сводка выборами 2024 года и подписанием указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Обновление биографии анонсировалось пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым еще после новых выборов.

#биография #Кремль #Владимир Путин #президент россии
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