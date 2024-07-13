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Кабмин предложили сажать на пожизненный срок за вооруженный мятеж

Также планируется предусмотреть дифференциацию уголовной ответственности за организацию мятежа и активное участие в нем.
Сергей Лебедев 2024-07-13 11:31:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России хотят ввести пожизненное лишение свободы за вооруженный мятеж, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия. Соответствующий законопроект кабинет министров внес в Государственную думу.

Согласно документу, статью 279 УК РФ предлагается изложить в новой редакции, которая также предусматривает дифференциацию уголовной ответственности за организацию мятежа и активное участие в нем.

В данный момент по статье«Вооруженный мятеж» предусмотрено максимальное наказание от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Законопроектом также предлагается предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если гражданин своевременно сообщил властям о готовящемся преступлении или как-то иначе способствовал предотвращению дальнейшего ущерба.

#проект #госдума #правительство #закон #вооруженный мятеж
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