Кабмин предложили сажать на пожизненный срок за вооруженный мятеж

В России хотят ввести пожизненное лишение свободы за вооруженный мятеж, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия. Соответствующий законопроект кабинет министров внес в Государственную думу.

Согласно документу, статью 279 УК РФ предлагается изложить в новой редакции, которая также предусматривает дифференциацию уголовной ответственности за организацию мятежа и активное участие в нем.

В данный момент по статье«Вооруженный мятеж» предусмотрено максимальное наказание от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Законопроектом также предлагается предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если гражданин своевременно сообщил властям о готовящемся преступлении или как-то иначе способствовал предотвращению дальнейшего ущерба.