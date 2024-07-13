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Автобаза Минобороны к 80-летнему юбилею показала свои раритеты

Прославленная автомобильная база Минобороны в Подмосковье отмечает 80-летие. В ее автопарке - больше двух тысяч единиц современной техники и очень редкие машины.
Андрей Вакула 2024-07-13 00:48:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Черный Aurus готовят к параду. Его можно увидеть разве что 9 мая на Красной площади. Но сегодня повод особенный. За ним идет остальная техника: скорые и автобусы, «Тигры», «Камазы» и «Торнадо-Г».

Боевая машина «Ахмат» только недавно сошла с конвейера. Сейчас военные ее обкатывают.

«Машину используют для подвоза личного состава в зону военной операции. Также на этом авто можно эвакуировать. Управляется как легковая машина», - рассказывает инструктор по вождению 147-й автомобильной базы МО РФ Магомед.

И это несмотря на то, что весит 16 тонн. Автомобиль вмещает до 10 человек, у него бронированный корпус. Водитель вспоминает лето 2022-го.

«Были на эвакуации в Луганской Республике. По нам был обстрел. Меня ранило, но задача была выполнена», - говорит он.

История 147-й автобазы началась в 1944-м. Она располагалась на Рублевке. Потом базу перенесли ближе к Москве - в деревню Екатериновка. Жителей, а это всего пару семей, переселили. Дома снесли. Николай Зазулин тогда руководил стройкой.

«Все с нуля было. База полноправно выполняла боевые и трудовые задачи», - рассказывает ветеран Вооруженных сил РФ Николай Зазулин.

И так 80 лет. Сейчас в автопарке - более 2 тысяч единиц техники. Город в городе. Заправки, ремонтные мастерские, станции техобслуживания. Это здесь все до блеска начищают к военным парадам. Еще - в год готовят несколько тысяч водителей.

«Подразделения состоят из военнослужащих по призыву. В учебном центре они обучаются полгода на определенную категорию прав. Потом либо в войска, либо переводятся в первый автомобильный парк», - рассказывает военнослужащий.

Военные специалисты показывают свое мастерство. За 4 минуты нужно собрать и разобрать УАЗ. В норматив вписались, потом уехали как ни в чем не бывало.

Здесь есть «Чайка», на которой ездил министр иностранных дел СССР Шеварднадзе. А это «Надежда» - такая машина единственная в мире. Ее собрали в 70-х. В салоне даже телевизор есть.

Военнослужащие дают сотни залпов в небо и перестраиваются. 80 лет автобазе Минобороны.

#Минобороны России #Автомобили #техника #тигр #ахмат #наш эксклюзив #автобаза #чайка #уаз #Екатериновка
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