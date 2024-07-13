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Ракета Falcon 9 не вывела на орбиту спутники Starlink из-за сбоя двигателя

Это первая за семь лет авария во время запусков этого класса ракет.
Ирина Егорова 2024-07-13 00:04:27
© Фото: Joshua ContiUs Space, Globallookpress

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск, не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Причиной этому является отказ двигателя второй ступени. Сообщается, что это первая за семь лет авария во время пуска этого класса ракет, пишет «360». Подобный серьезный сбой в полете в последний раз произошел в 2015 году.

В компании сейчас пытаются установить связь с пятью спутниками, после чего попытаться поднять их на орбиту при помощи собственных ионных двигателей. Всего планировалось вывести 20 спутников.

Сам Маск считает, что идея не сработает и спутники сгорят в атмосфере.

«Скорее всего это не сработает, но попытаться стоит», - прокомментировал инцидент Маск в X.

Других деталей и о возможных причинах сбоя Маск не сообщил.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализовывать проект начали в феврале 2018 года. В общей сложности на первом этапе создания сети запланирован запуск около 12 тысяч спутников.

#илон маск #Falcon 9 #starlink #спутник #орбита #Сбой
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