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Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт и получил медали «За отвагу»

Местоположение опорного пункта выявили при помощи беспилотного летательного аппарата.
2024-07-12 08:03:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Авдеевском направлении специальной операции экипаж БМП-3 группировки войск «Центр» разгромил украинский опорный пункт, обеспечив наступление штурмовых подразделений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Местоположение опорного пункта выявили при помощи беспилотного летательного аппарата. Получив координаты, экипаж боевой машины пехоты подъехал вплотную к позициям врага и атаковал их. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени.

«Сначала в штабе с командирами проработали маршрут, изучили и поехали. Сложность была в том, что БПЛА и минометы наводились. Проехать сложность была. В лесополосе пулеметные точки стояли», - отметил командир БМП-3 с позывным Жесткий.

В итоге укрепления были разрушены, противник деморализован, а штурмовая группа успешно взяла опорный пункт националистов. После выполнения боевой задачи экипаж БМП прямо на передовой наградили медалями «За отвагу».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #спецоперация #МО РФ #Опорный пункт #СВО #Авдеевское направление
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