Расчет ракетного комплекса «Бал» выполнил пуск по морской цели

Расчет ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии по плану боевой подготовки выполнил пуск противокорабельной крылатой ракетой по морской цели. Кадры стрельбы опубликовало Минобороны России.

Личный состав ракетного дивизиона выполнил пуск с берегового полигона. Его параметры отследили средствами объективного контроля. Ракетную стрельбу признали успешной.

Безопасность в районе ракетного пуска обеспечивали надводные корабли и суда Каспийской флотилии.

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для поражения кораблей противника. Он обеспечивает защиту территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов, инфраструктуры, а также противодесантной обороны побережья.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.