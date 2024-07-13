МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ракетного комплекса «Бал» выполнил пуск по морской цели

Ракетную стрельбу признали успешной.
2024-07-13 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии по плану боевой подготовки выполнил пуск противокорабельной крылатой ракетой по морской цели. Кадры стрельбы опубликовало Минобороны России.

Личный состав ракетного дивизиона выполнил пуск с берегового полигона. Его параметры отследили средствами объективного контроля. Ракетную стрельбу признали успешной.

Безопасность в районе ракетного пуска обеспечивали надводные корабли и суда Каспийской флотилии.

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для поражения кораблей противника. Он обеспечивает защиту территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов, инфраструктуры, а также противодесантной обороны побережья.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Каспийская флотилия #БРК «Бал» #ракетный пуск #морская цель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 