МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге нейрохирурги спасли 2-летнюю девочку с разрывом аневризмы

Ребенок поступил в больницу с инсультом. Сложнейшую операцию проводили с применением специального хирургического микроскопа.
Роман Закурдаев 2024-07-12 22:00:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Это двухлетняя Эмма водит маму по коридорам нейрохирургического отделения, а не наоборот. Гуляют так по несколько часов в день.

Она, кажется, не очень рада гостям и вниманию. Настроение переменчивое, накопилась усталость. Хотя, к удивлению врачей, девочка довольно быстро приходит в себя после сложной операции.

«У нее заболела голова или глаз - мы не поняли, потому что она схватилась за глаз, и ее начало круглосуточно рвать», - рассказывает мама Эммы Марина Браду.

В первые часы родители думали, что у Эммы пищевое отравление или норовирус. Поняли, что дело плохо, когда у нее уже парализовало часть лица. Малышка перенесла кровоизлияние в мозг. Экстренное обследование подтвердило: инсульт.

«Сколько она с этим самым инсультом прожила в таком достаточно бодром состоянии. Мы сюда приехали сами, на своих ногах», - рассказывает мама.

Эмму доставили в Первую детскую городскую больницу. Вот снимок магнитно-резонансной томографии. В головном мозге стенка одного из кровеносных сосудов не выдержала давления и произошло его расширение, так называемое выпячивание - аневризма.

У нейрохирургов в этом случае альтернативного решения не было - только операция.

«Если бы не операция - да, наверное, кровотечение может остановиться, да, организм - штука прочная, он сам себя защищает. Но, наверное, ребенок вышел бы со значительным неврологическим дефицитом», - говорит главврач Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга Александр Гостимский.

Врачи провели открытую операцию на левом полушарии мозга с применением специального хирургического микроскопа. Им пришлось разделить лобную и височную доли, чтобы добраться до аневризмы и удалить гематому. Ее размер - целых два сантиметра.

«Самое опасное и тяжелое - это дойти до самой аневризмы, ее выделить, потому что рядом проходят еще не пораженные сосуды, которые питают головной мозг. И повреждать их ни в коем случае нельзя», - объясняет и.о. заведующего нейрохирургическим отделением Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга Евгений Козак.

Хирурги установили на поврежденный сосуд специальную титановую клипсу, чтобы избежать повторного кровоизлияния. Какое-то время Эмма будет наблюдаться у врачей, но ее здоровью уже ничего не угрожает, и она может вернуться к полноценной жизни. Как раз в день нашей съемки девочку вместе с мамой выписали домой.

#Санкт-Петербург #дети #Медицина #инсульт #Операция #наш эксклюзив #нейрохирургия #аневризма
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 