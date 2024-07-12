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Евкурову показали новую систему учета попаданий на полигоне в Молькино

Заместитель главы оборонного ведомства проверил ход обновления учебно-материальной базы полигона и пообщался с военнослужащими.
Ян Брацкий 2024-07-12 20:05:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны России, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае. Там военнослужащих готовят с учетом опыта СВО. Также Евкуров проверил, как обновляется учебно-материальная база полигона.

«Техническое оснащение у нас развивается и как раньше было у нас, после стрельбы БМП или танка, необходимо было выезжать мишенной команде к мишени и смотреть попадания, сейчас все это видно на экране. Это большой плюс», - отметил Евкуров на стрельбище.

На полигоне установлена новая цифровая система учета попаданий. Благодаря сложной электронике теперь можно дистанционно отслеживать не только поражение мишеней, но и наблюдать за происходящем на огневом рубеже.

Особое внимание заместитель Министра обороны уделил обновлению учебно-материальной базы полигона. Здесь занимаются подготовкой операторов ударных беспилотников.

«Без беспилотной авиации сейчас мы вообще ничего не сделаем. Ну, особенно с учетом того, что у противника это все, скажем так, широко поставлено на поток. И мы не можем ничего им противодействовать, если сами не будем всем этим владеть», - рассказал один из инструкторов направления БПЛА.

Здесь же тренируются операторы разведывательных беспилотников. Для них на полигоне созданы специальные полосы препятствий.

#армия #Минобороны России #инспекция #Юнус-Бек Евкуров #молькино
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