В результате шторма в Петербурге погиб один человек и двое пострадали

На женщину во время штора в Санкт-Петербурге на проспекте Юрия Гагарина упало дерево, пострадавшая скончалась в результате полученных травм. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

Сообщается, что один ребенок и женщина пострадали в ходе шторма.

За время шторма специалисты МЧС выезжали 71 раз, из них 67 для уборки деревьев и четыре раза для устранения падений слабозакрепленных металлических конструкций.

Отмечается, что на строительной площадке на проспекте Большевиков упал башенный кран, спасатели уже прибыли на место происшествия.