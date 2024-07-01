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В результате шторма в Петербурге погиб один человек и двое пострадали

На проспекте Юрия Гагарина на женщину упало дерево, в результате полученных травм она скончалась.
Мария Зайцева 2024-07-01 22:01:16
© Фото: mchs_official Telegram

На женщину во время штора в Санкт-Петербурге на проспекте Юрия Гагарина упало дерево, пострадавшая скончалась в результате полученных травм. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

Сообщается, что один ребенок и женщина пострадали в ходе шторма.

За время шторма специалисты МЧС выезжали 71 раз, из них 67 для уборки деревьев и четыре раза для устранения падений слабозакрепленных металлических конструкций.

Отмечается, что на строительной площадке на проспекте Большевиков упал башенный кран, спасатели уже прибыли на место происшествия.

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