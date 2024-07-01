В результате шторма в Петербурге погиб один человек и двое пострадали

На женщину во время штора в Санкт-Петербурге на проспекте Юрия Гагарина упало дерево, пострадавшая скончалась в результате полученных травм. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.
Сообщается, что один ребенок и женщина пострадали в ходе шторма.
За время шторма специалисты МЧС выезжали 71 раз, из них 67 для уборки деревьев и четыре раза для устранения падений слабозакрепленных металлических конструкций.
Отмечается, что на строительной площадке на проспекте Большевиков упал башенный кран, спасатели уже прибыли на место происшествия.
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