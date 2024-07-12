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Паблик «ВЧК-ОГПУ»* и правнучку Чкалова внесли в реестр иноагентов

Новые фигуранты списка Минюста распространяли недостоверные сведения о властях РФ и Вооруженных силах страны.
Ян Брацкий 2024-07-12 17:55:38
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Российский Минюст включил в реестр иностранных агентов проект «Русский криминал»* и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»*. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В пояснении говорится, что указанные паблики распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также способствовали формированию негативного образа ВС РФ. Кроме того, они размещали сообщения и материалы иностранных агентов.

Также в реестр была внесена правнучка Валерия Чкалова Дарья Богданова*.

«Выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ», - говорится на сайте ведомства.

Также в список иноагентов попала экс-депутат и адвокат Анна Каруличева*. В числе прочих нарушений она распространяла недостоверные сведения об избирательной системе Российской Федерации.

* Средства массовой информации и физические лица, выполняющие функции иностранных агентов. 

#ВСУ #иноагенты #минюст рф #реестр
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