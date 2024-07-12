Отряд кораблей ТОФ прибыл в китайский порт Чжаньцзян

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных военно-морских учениях ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие-2024». Об этом сообщает Минобороны России.

В состав отряда входят корветы «Громкий» и «Резкий» проекта 20 380. В порту российских гостей встретили китайские моряки, а также представители посольства и местные власти.

Открытие учений прошло в торжественной обстановке. Российские и китайские корабли проведут совместные учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки двух стран отработают задачи по спасанию на море.

Кроме того, экипажам предоставят возможность отдохнуть и набраться сил. Моряков ждет обширная культурная программа и совместные спортивные мероприятия.

Практическая фаза учений «Морское взаимодействие-2024» пройдет с 15 по 17 июля.

Корабли проектов 20 380 - серия многоцелевых корветов ближней морской зоны. У ВМФ России несколько кораблей данного проекта. «Совершенный», «Громкий» и «Резкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.