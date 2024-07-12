МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отряд кораблей ТОФ прибыл в китайский порт Чжаньцзян

В состав отряда входят корветы «Громкий» и «Резкий». Они примут участие в совместных военно-морских ученииях ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие-2024».
2024-07-12 17:24:50
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных военно-морских учениях ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие-2024». Об этом сообщает Минобороны России.

В состав отряда входят корветы «Громкий» и «Резкий» проекта 20 380. В порту российских гостей встретили китайские моряки, а также представители посольства и местные власти.

Открытие учений прошло в торжественной обстановке. Российские и китайские корабли проведут совместные учения по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки двух стран отработают задачи по спасанию на море.

Кроме того, экипажам предоставят возможность отдохнуть и набраться сил. Моряков ждет обширная культурная программа и совместные спортивные мероприятия.

Практическая фаза учений «Морское взаимодействие-2024» пройдет с 15 по 17 июля.

Корабли проектов 20 380 - серия многоцелевых корветов ближней морской зоны. У ВМФ России несколько кораблей данного проекта. «Совершенный»,  «Громкий» и «Резкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #армия #Корветы #корабли тоф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 