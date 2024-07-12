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Newsweek: Нью-Гэмпшир присоединился к движению за выход из состава США

Такие же движения есть в Калифорнии, на Аляске, в Луизиане, Флориде и Техасе.
Владимир Рубанов 2024-07-12 01:49:30
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency, Global Look Press

Нью-Гэмпшир присоединился к списку американских штатов, в которых активисты выступают за отделение от США, пишет Newsweek. «Движение за независимость Нью-Гэмпшира», или NHEXIT, опубликовало заявление о том, что отвергает власть федерального правительства и стремится превратить Нью-Гэмпшир в «свободную, независимую и процветающую страну».

В декларации NHEXIT говорится о том, что в столице США насчитывается 2,5 миллиона бюрократов, которых никто не избирал. И они ответственны за то, что поставили страну на грань банкротства.

«Они каждый год выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гэмпшира. Мы должны вернуть свое правительство и работать над гарантиями защиты прав и главных потребностей жителей», - говорится в заявлении Карлы Герике, лидера организации.

Герике родилась в Южной Африке, потом иммигрировала в США, стала юристом и присоединилась к проекту «Свободное государство». Это группа в Нью-Гэмпшире, которая выступает против правительства и за личную и экономическую свободу.

Ранее несколько других штатов организовали собственные движения за независимость. Самое известное из них - TEXIT в Техасе. Такие же есть в Калифорнии, на Аляске, в Луизиане и Флориде.

У каждого штата есть свои уникальные причины для выхода из состава США, но неприязнь к федеральному правительству является ключевой во многих движениях, говорится в статье. Некоторые из них пользуются заметной поддержкой. В недавнем опросе YouGov, проведенном на Аляске, 36% жителей высказались за независимость штата.

По всей территории Соединенных Штатов 23% американцев поддерживают отделение своего штата, а 51% выступает против, пишет журнал. Довольно часто говорят о выходе из состава США Техаса, который до XIX века принадлежал Мексике и некоторое время был независимым государством. Юристы, однако считают, что юридически такое отделение невозможно, говорится в статье.

#сша #техас #нью-гемпшир #отделение от США
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