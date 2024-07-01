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В Москве заключили под стражу трех участников драки, где погиб человек

Мужчинам предъявлено обвинение по четвертой части статьи 111 УК РФ.
Мария Зайцева 2024-07-01 21:48:02
© Фото: skmoscowgsu Telegram

Суд в Москве заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела, которые обвиняются в избиении мужчины в проезде Стратонавтов. Об этом сообщает прокуратура столицы в официальном телеграм-канале.

Четверо мужчин в ходе ссоры с незнакомым мужчиной 1986 года рождения умышленно избили его, нанеся множественные удары руками и ногами по голове. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчинам 1991, 1994, 1995 годов рождения предъявили обвинение по четвертой части статьи 111 УК РФ, подразумевающей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Четвертый фигурант дела 1993 года рождения находится в розыске. Расследование контролируется прокуратурой.

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