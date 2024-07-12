Россия приостановит добычу японскими рыбаками морской капусты у Курил

Россия решила с 15 июля приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Это сделали после поступивших сообщений об отключенном свете на маяке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что о проблеме по дипломатическим каналам сообщила японская сторона. При этом в Токио потребовали возобновить стабильную работу маяка для обеспечения безопасного мореплавания.

«Российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ», - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что у острова Сигнальный японские рыбаки добывают морепродукцию в соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года.