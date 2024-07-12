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Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от паспорта РФ

Предпринимательница написала заявление о выходе из гражданства.
Сергей Лебедев 2024-07-12 13:20:48
© Фото: ayala.kz

Богатейшая женщина-рантье Казахстана и дочь первого министра иностранных дел страны Айдан Сулейменова отказалась от российского паспорта, сообщает сайт Tengrinews.kz. Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому удовлетворено заявление предпринимательницы о выходе из гражданства.

Отмечается, что Айдан Сулейменовой принадлежат  доли в сети магазинов и бутиков класса «премиум» и «люкс». Также она владеет компанией, через которую управляет торгово-развлекательными центрами.

В рейтинге рантье Казахстана в прошлом году предпринимательница заняла восьмое место. Предполагаемая ее выручка 4,3 миллиарда тенге (790,7 миллиона рублей).

Годом ранее Айдан Сулейменова занимала седьмое место в рейтинге.

#Россия #гражданство #Казахстан #паспорт #рантье
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