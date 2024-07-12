Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от паспорта РФ

Богатейшая женщина-рантье Казахстана и дочь первого министра иностранных дел страны Айдан Сулейменова отказалась от российского паспорта, сообщает сайт Tengrinews.kz. Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому удовлетворено заявление предпринимательницы о выходе из гражданства.

Отмечается, что Айдан Сулейменовой принадлежат доли в сети магазинов и бутиков класса «премиум» и «люкс». Также она владеет компанией, через которую управляет торгово-развлекательными центрами.

В рейтинге рантье Казахстана в прошлом году предпринимательница заняла восьмое место. Предполагаемая ее выручка 4,3 миллиарда тенге (790,7 миллиона рублей).

Годом ранее Айдан Сулейменова занимала седьмое место в рейтинге.