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Экс-сотрудник миссии ОБСЕ на Украине получил 14 лет колонии за шпионаж

В 2021 году осужденный собирал данные о промышленных объектах в ДНР, по которым в дальнейшем ВСУ наносили ракетные удары.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 12:30:46
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж бывшего сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду, он собирал сведения о промышленных объектах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских лиц», - уточнили в ведомстве.

В 2021 году Голда собирал данные в интересах иностранной, в том числе украинской, разведки на территории ДНР. Впоследствии на основании его информации наносились ракетные удары ВСУ. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, отметил «360».

В ОБСЕ Голда занимал должность ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, его задержали в 2022 году.  

#в стране и мире #ДНР #шпионаж #суд #колония строгого режима #миссия ОБСЕ
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