В Иваново два зампреда правительства задержаны по делу о коррупции

На нескольких сотрудников правительства Ивановской области завели уголовные дела. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Задержаны несколько чиновников «высокого уровня». Это связано с уголовным делом о превышении полномочий, пишет ТАСС.

Как утверждается, фигуранты помогли коммерческой организации заключить 22 контракта на сумму более 850 миллионов рублей. Большую часть поступивших денег обналичивали и распределяли между собой.

По данным РИА Новости, за хищение бюджетных средств арестовать могут двух зампредов правительства региона - Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина.