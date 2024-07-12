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В Иваново два зампреда правительства задержаны по делу о коррупции

Фигуранты помогли коммерческой организации заключить 22 контракта, общая сумма составила более 850 миллионов рублей.
Анна Назайкина 2024-07-12 11:39:08
© Фото: ФСБ РФ

На нескольких сотрудников правительства Ивановской области завели уголовные дела. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Задержаны несколько чиновников «высокого уровня». Это связано с уголовным делом о превышении полномочий, пишет ТАСС.

Как утверждается, фигуранты помогли коммерческой организации заключить 22 контракта на сумму более 850 миллионов рублей. Большую часть поступивших денег обналичивали и распределяли между собой.

По данным РИА Новости, за хищение бюджетных средств арестовать могут двух зампредов правительства региона - Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина.

#Ивановская область #коррупция #чиновники #Задержание #правительство
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