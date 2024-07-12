«Ведомости»: мигрантов-нелегалов не допустят к такси и доставке

Цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение миграционного законодательства их пользователями, включая таксистов и курьеров. Об этом свидетельствует новая версия законопроекта о платформенной занятости, с которой ознакомились «Ведомости».

«Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства», - сказало издание со ссылкой на представителя Минтруда.

Мера направлена на исключение возможности осуществления трудовой деятельности мигрантами, которые не имеют разрешающих документов. Обсуждение новой версии инициативы близится к завершению, законопроект может быть принят уже до конца летней сессии Госдумы 4 августа.

Уточняется, что речь идет о площадках, которые входят в реестр цифровых платформ ФНС. При этом законопроект также предполагает обязательное вступление организаций в этот список, исключение будет сделано для досок объявлений и ресурсов по найму и предоставлению недвижимого имущества.