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«Ведомости»: мигрантов-нелегалов не допустят к такси и доставке

Речь идет о нелегальных мигрантах - пользователях цифровых платформ-агрегаторов, в том числе таксистах и курьерах.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 11:28:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение миграционного законодательства их пользователями, включая таксистов и курьеров. Об этом свидетельствует новая версия законопроекта о платформенной занятости, с которой ознакомились «Ведомости».

«Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства», - сказало издание со ссылкой на представителя Минтруда.

Мера направлена на исключение возможности осуществления трудовой деятельности мигрантами, которые не имеют разрешающих документов. Обсуждение новой версии инициативы близится к завершению, законопроект может быть принят уже до конца летней сессии Госдумы 4 августа. 

Уточняется, что речь идет о площадках, которые входят в реестр цифровых платформ ФНС. При этом законопроект также предполагает обязательное вступление организаций в этот список, исключение будет сделано для досок объявлений и ресурсов по найму и предоставлению недвижимого имущества.

#в стране и мире #мигранты #такси #Доставка #нелегальные мигранты
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