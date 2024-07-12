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«Солнцепеки» уничтожили укрепления врага на Южно-Донецком направлении

Особенно самоходные тяжелые огнеметные системы эффективны против вражеской живой силы, прячущейся в укрытиях.
2024-07-12 11:36:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» из Бурятии на Южно-Донецком направлении.

В описании к видео сказано, что огнеметчики работают в разное время суток, поражая опорные и командные пункты, иностранную военную технику и другие важные цели. Особенно системы эффективны против вражеской живой силы, прячущейся в укрытиях.

Отстрелявшись по целям, экипаж переводит боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

На записи показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону позиций противника. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Солнцепек #МО РФ #тос #СВО
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