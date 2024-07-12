Командир гаубицы Д-30 рассказал про артиллерийские дуэли

Воздушная разведка фиксирует попадание. В лесопосадке разбит отряд боевиков. Этот квадрат у расчета пристрелян. Сейчас артиллеристы наносят удары по дежурным целям. Это блиндажи противника, их координаты известны заранее. А буквально накануне артиллеристы уничтожили американскую гаубицу с первого же удара.

«Скучать не приходится, работаем каждый день. Бывают артиллерийские дуэли - недавно были как раз. Отрабатывали по "три семерки" (американская гаубица М777. - Прим. ред.). Сказали - просто красавчики. Молодцы. Минометные расчеты обрабатываем. Но в основном работаем по живой силе противника», - говорит командир орудия с позывным Лысый.

Они открывают огонь с первыми лучами солнца. И даже после заката не стихает канонада. Артподготовка - это поддержка штурмовых групп. Снаряды ложатся на позиции боевиков один за другим.

«Подвоз у нас каждый день. Время не буду говорить, но так они у нас всегда есть. Цели все у нас отрабатываются. Нет такого, чтобы нам дали цель, а нам нечем стрелять», - говорит командир.

Д-30 снова заряжена. 122-миллиметровый снаряд находится в канале ствола. От вражеских FPV-дронов орудие оберегают металлическая решетка и масксеть.

Дома артиллеристов ждут самые близкие. В этом расчете служат только земляки - все родом из Пензенской области. Так совпало. Но сейчас нужны здесь, говорит наводчик. Их семьи понимают, что их сыновья, мужья, отцы и братья не могли поступить по-другому.

«Родина меня позвала. Потому что я, как мужчина, должен защищать свою семью. Именно здесь, именно с оружием в руках», - говорит наводчик с позывным Танкист.

Снаряд ушел на цель - поражен вражеский опорник. Пора в укрытие. Идем вслед за номером расчета с позывным Боксер по длинной замаскированной траншее. Именно по ней расчет снабжают продуктами, водой и боеприпасами. Строили сами.

«Береженого Бог бережет. И чем глубже, тем лучше. Маскировка - она многое дает. Укрываем снаряды от незваных полетов, так сказать», - говорит Боксер.

Бойцы рассказывают: наша пехота теснит врага на Донецком направлении - выбивает ВСУ с насиженных позиций. И артиллеристы готовы оказать нашим штурмовикам поддержку в любое время дня и ночи.