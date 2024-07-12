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Пять человек пострадали в ДТП с 11 машинами в Нижегородской области

На место прибыли пожарные, они произвели смыв топлива с проезжей части, в результате ДТП жертв нет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 10:52:51
© Фото: mchs52, Telegram

На трассе в Нижегородской области столкнулись 11 машин, пять человек пострадали, жертв нет. На месте происшествия присутствует пожарно-спасательное отделение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Выполнен смыв топлива с проезжей части. Огнеборцы находятся на поддежуривании», - добавили в ведомстве.

На месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, будут установлены обстоятельства произошедшего. В министерстве напомнили, что безопасность на дороге - это ответственность каждого участника дорожного движения.

#в стране и мире #Нижегородская область #ДТП #пострадавшие #столкновение #МЧС России
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