Пять человек пострадали в ДТП с 11 машинами в Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области столкнулись 11 машин, пять человек пострадали, жертв нет. На месте происшествия присутствует пожарно-спасательное отделение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Выполнен смыв топлива с проезжей части. Огнеборцы находятся на поддежуривании», - добавили в ведомстве.

На месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД, будут установлены обстоятельства произошедшего. В министерстве напомнили, что безопасность на дороге - это ответственность каждого участника дорожного движения.