В Крыму за передачу данных о ВС РФ задержали украинского шпиона

Силовики схватили в Крыму агента Киева, который передавал информацию о ВС РФ. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

По данным Федеральной службы безопасности, гражданина Украины 1982 года рождения завербовала разведка в момент, когда он находился на родине. Там его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству».

Уже в Крыму мужчина начал передавать сведения о подразделениях Российской армии на территории республики и в Севастополе.

Против агента ГУР Минобороны Украины завели уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Речь идет о шпионаже.