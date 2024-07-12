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В Крыму за передачу данных о ВС РФ задержали украинского шпиона

Мужчину привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству» на Украине.
Анна Назайкина 2024-07-12 10:21:05
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Силовики схватили в Крыму агента Киева, который передавал информацию о ВС РФ. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

По данным Федеральной службы безопасности, гражданина Украины 1982 года рождения завербовала разведка в момент, когда он находился на родине. Там его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству».

Уже в Крыму мужчина начал передавать сведения о подразделениях Российской армии на территории республики и в Севастополе.

Против агента ГУР Минобороны Украины завели уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Речь идет о шпионаже.

#Крым #ВС РФ #Украина #Севастополь #Шпион
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