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Бастрыкин попросил разрешения завести дело на главу Солнцевского суда

Глава СК РФ попросил разрешить завести дело о мошенничестве в отношении судьи Матеты.
Игнат Далакян 2024-07-01 17:46:43
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС РФ говорится, что представление главы СК РФ будет рассмотрено 10 июля. Детали уголовного дела в отношении Матеты пока не разглашаются.

Артем Матета является судьей с 2012 года. Сначала он занимал должность председателя Ногинского городского суда Московской области, затем его назначили в Московский областной суд. Позднее указом российского президента Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда Москвы. Ему 42 года.

#в стране и мире #Уголовное дело #судья #Александр Бастрыкин
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