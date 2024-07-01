Бастрыкин попросил разрешения завести дело на главу Солнцевского суда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС РФ говорится, что представление главы СК РФ будет рассмотрено 10 июля. Детали уголовного дела в отношении Матеты пока не разглашаются.

Артем Матета является судьей с 2012 года. Сначала он занимал должность председателя Ногинского городского суда Московской области, затем его назначили в Московский областной суд. Позднее указом российского президента Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда Москвы. Ему 42 года.