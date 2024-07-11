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Минометчики ВС РФ уничтожили американский АГС Mk-19 с расчетом

Оператор БПЛА нашел в лесополосе боевиков и передал координаты.
2024-07-11 05:48:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 120-миллиметрового миномета 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил огневую позицию и расчет американского автоматического станкового гранатомета Mк-19 ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры боевой работы наших военнослужащих показало Минобороны России.

Разведка с воздуха позволила выявить группу украинских боевиков, которые пытались оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета, рассказал оператор БПЛА с позывным «Каспер».

«В данное время года это (обнаружить противника с помощью БПЛА - прим. ред.) очень сложно, так как все лесополки заросли и практически не видно противника», - рассказал «Каспер».

Оперативно было принято решение поразить цель с помощью 120-мм миномета. Позже на месте нашли тела двоих украинских националистов и пришедший в негодность американский станковый гранатомет Mk-19.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Минометы #запорожская область #Ореховское направление #группировка войск «Днепр» #Mk-19 #автоматический станковый гранатомет
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