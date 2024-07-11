Расчеты «Ярсов» разыграли финал «Стратегического многоборья»

В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) начался финальный этап конкурса на лучший расчет РВСН «Стратегическое многоборье». Об этом сообщает Минобороны России.

Расчеты подвижных ракетных комплексов «Ярс» на полевых позициях показывают свои умения и навыки, которые нужны при несении боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Ракетчики соревнуются в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отрабатывают специальную комплексную задачу. Военнослужащие действуют в составе подразделений. Они преодолевают полосу препятствий, выполняют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин и специальную комплексную задачу.

Перед финалом проходили состязания в масштабе соединений и объединений. В них победили три команды - по одной от каждой ракетной армии.

Каждый этап соревнований и разные конкурсы позволяют оценить уровень подготовки офицера: «тактическая летучка», «движение по азимутам», «радиоэстафета».

Такие военно-технические соревнования повышают профессиональную подготовку подразделений, оснащенных мобильными комплексами. Получив приказ на рассредоточение ракетного полка, личный состав приступает к свертыванию агрегатов и готовится к маршу.

На марше военнослужащие тренируются отражать нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну, преодолевать зараженный участок местности и выполнять специальные задачи.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.