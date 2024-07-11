Штурмовики показали видео захвата опорника ВСУ в районе Урожайного

Это район села Урожайное в ДНР. Российская боевая машина пехоты со штурмовиками группировки «Восток» из Бурятии выдвигается в сторону вражеского опорного пункта. В это время, чтобы облегчить работу нашим бойцам, в небо поднимаются ударные FPV-дроны, которые поражают блиндажи и огневые точки. Вслед за ними летят коптеры с устройствами сброса. Они скидывают гранаты на боевиков ВСУ, скрывающихся в окопах.

Враг деморализован. И в это время наши штурмовики подъезжают к укреплениям неприятеля в лесополосе, спешиваются и начинают штурм. Запрыгивают в окопы и постепенно идут вглубь.

На этих кадрах с дрона видно, как наши окружили блиндаж, где засели боевики ВСУ. Один из российских штурмовиков закидывает гранату. Взрыв, и далее окончательная зачистка.

«Приняли опорник. Взят. Ждем закрепления», - докладывают бойцы.

Украинские националисты, понимая, что позиции потеряны, начинают обкладывать опорник из крупнокалиберной артиллерии. На видео попал мощный взрыв.

К счастью, никто из наших не погиб. В таких непростых условиях приходится действовать штурмовым подразделениям. Под огнем, преодолевая на пути к неприятелю огромные заминированные поля, полные остовов обгоревшей техники и изрытые воронками.

Штурмовик из Бурятии с позывным Хамза имеет за плечами большой армейский опыт. В 90-х служил три года в ВДВ. Был миротворцем в Югославии. Сейчас ходит на штурмы и ни в чем не уступает молодым.

«Основная хитрость - это внезапность. Все готовятся и ожидают, что это долго будет. А тут багги или мотоцикл или просто настолько быстро бежим, что противник от этого иногда в удивлении, что настолько ребята храбрые. Тут не сказать что дурость, а именно храбрость ребят, которые настолько быстро пробегают, и к опорнику - прямо залетают, и захват происходит моментально», - говорит он.

В штурмовом подразделении все роли распределены. Каждый знает свою задачу - кто первым заходит в окоп, а кто прикрывает, как обходить мины и как действовать, когда нужно перезарядить автомат в бою. Штурмовики - парни не робкого десятка. Здесь других нет. Главное, есть стержень и мужество, а всем остальным армия обеспечит.