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Путин оценил решение об индексации выплат работающим пенсионерам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту о ходе реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ян Брацкий 2024-07-11 23:04:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Обсудили широкий спектр вопросов. Рабочую встречу Беглов начал с передачи слов благодарности от работающих пенсионеров, которым решением главы государства проиндексировали выплаты.

«Хотел сказать слова благодарности от работающих пенсионеров. Их у нас 1,5 миллиона человек, из них 400 тысяч работающих. Хорошее решение, спасибо вам огромное», - сказал Беглов.

Глава государства в ответ отметил, что решение об индексации выплат назрело давно и правительство активно работало над его реализацией.

«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили и долго оно изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли решение», - отметил Путин.

Александр Беглов также доложил Владимиру Путину о реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Санкт-Петербурге в соответствии с поручением президента в его рамках разработали программу «Серебряный возраст». Она предусматривает сразу четыре направления: здоровье, спорт, образование и досуг, рассказал Беглов.

#Санкт-Петербург #Путин #Пенсии #индексация #беглов
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