В пункте отбора контрактников рассказали о соцзащите военнослужащих

Данилу сегодня провожает вся семья. Недавно он окончил кадетский корпус, а сегодня заключил контракт с Минобороны на военную службу.

«Понял, что это мой шанс - пойти и доказать через СВО. Это опыт хороший в жизни», - говорит парень.

Алексей Шутов никогда не служил. Для себя решил, что пора Родину защищать. Родные его поддержали. В зоне СВО Алексей будет сапером.

«Надо помочь парням. Сколько времени займет саперная подготовка - после этого сразу готов отправиться за ленточку», - говорит он.

В месяц только в этом пункте в Москве заключают более тысячи контрактов. До этого - проверка документов, психологический отбор и медкомиссия.

Очереди здесь постоянно. Пункт отбора работает каждый день, без выходных. Кандидаты могут заполнить анкету онлайн на портале Госуслуг или здесь, на месте, как делают многие.

Здесь все быстро: банки выдают карты, а еще, например, ипотеку и кредиты здесь же можно приостановить.

«С карты, на которую вы получаете довольствие, ничего списываться не будет», - объясняет банковский работник.

Такие пункты отбора контрактников действуют по всей стране. Это Мурманск. Алексей Фролов недавно закончил срочную службу.

«Тяжело смотреть, как мирные люди в приграничных областях в данный момент страдают. Брянск, Белгород, Курск. Много родственников в этих областях живет. Чем смогу - помогу», - говорит он.

Помочь может каждый. Подробности - на сайте службапоконтракту.рф. Например, разъяснения по денежному довольствию. Минимум, который будет получать стрелок в зоне СВО, - 210 тысяч рублей в месяц. Старший телефонист - от 224 тысяч. А командир отделения - минимум 238 тысяч рублей. И плюс ко всему - единовременная выплата в 195 тысяч. Еще для военнослужащих - региональные выплаты.

«Кроме того, его семья обеспечивается социальной поддержкой. Помогаем детям по устройству в садики, школы, по устройству в высшие учебные заведения», - говорит начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Москвы Иван Текучев.

Это один из учебных полигонов под Хабаровском. Здесь готовят снайперов. За результатами следят с дрона.

«По трехмесячной, трехуровневой системе подготовки курсантов. И курс базовой подготовки в течение месяца. Из стрелка - в снайперы», - рассказывает преподаватель центра снайпинга.

А это очередная группа в учебке Челябинской области. По легенде под натиском артиллерии противник бросил свои позиции. Наши бойцы их заняли. Потом противник совершает попытку прорыва - безрезультатно. Вражеские БТРы уничтожают противотанковой ракетой и гранатометами. Несколько месяцев подготовки, а потом - на передовую, в бой.