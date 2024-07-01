В Париже задержали кинорежиссеров после обвинения в сексуальном насилии

Кинорежиссеры 77-летний Бенуа Жако и 80-летний Жак Дуайон были задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Актриса Жюдит Годреш в феврале подала судебную жалобу на режиссера Жака Дуайона, обвинив его в изнасиловании в период съемок художественного фильма «Пятнадцатилетняя». Во время создания кинокартины актрисе было 15 лет.

Жюдит Годреш также обвинила в изнасиловании Бенуа Жако, который играл главную мужскую роль в фильме. По сюжету несовершеннолетняя влюбляется в отца своего парня. Жако отверг обвинения и заявил, что с Годреш у него были «любовные» отношения, об этом сообщило издание Variety.