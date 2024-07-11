Уникальная выставка «Медицина сквозь времена и эпохи» открылась в Москве. В основу экспозиции легли истории семей, в которых любовь к медицине пронесли сквозь года и десятилетия.

На стендах представлены архивные фотографии. Здесь же можно познакомиться с врачами, узнать, что вдохновило их встать на этот профессиональный путь.

«Выставка очень интересная. Я прошел и посмотрел на лица врачей-коллег, которые относятся к своим династиям. Вижу что всех нас объединяет любовь к медицине, пациентам, желание помогать и ответственность за продолжение дела семьи», - поделился впечатлениями врач-уролог Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова Андрей Болотов.

Посетить выставку можно на Тверском бульваре. Экспозиция будет доступна в течение месяца.

Помимо историй конкретных врачебных династий посетители выставки смогут узнать много интересных фактов из жизни столичной медицины. Например, что в Городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова ежегодно принимают около 100 тысяч пациентов и проводят около 80 тысяч операций.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.