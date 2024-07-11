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Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» у Петергофа

Глава государства осмотрел Китайский дворец Екатерины II, открывшийся после длительной реставрации
Ян Брацкий 2024-07-11 20:56:51
© Фото: news_kremlin, telegram © Видео: news_kremlin, telegram

Президент Владимир Путин, работающий в эти дни в Санкт-Петербурге, приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум». Там около месяца назад после долгой реставрации полностью открылся Китайский дворец Екатерины II.

Семнадцать основных интерьерных залов дворца реставрировали с 2009 по 2024 годы. Для этого была даже разработана система контроля температурно-влажностного режима, которая позволила изменить неблагоприятные условия.

Комплекс «Ораниенбаум» расположен на территории города Ломоносов. Частью ансамбля является Павильон Катальной горки, отреставрированный в 2022 году.

Жемчужиной павильона также является Фарфоровый кабинет. В нем хранятся утраченные ранее и возвращенные фрагменты исторической группы «Боевой слон II».

#Санкт-Петербург #Путин #Кремль #Президент #Петергоф #ораниенбаум
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