Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» у Петергофа

Президент Владимир Путин, работающий в эти дни в Санкт-Петербурге, приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум». Там около месяца назад после долгой реставрации полностью открылся Китайский дворец Екатерины II.

Семнадцать основных интерьерных залов дворца реставрировали с 2009 по 2024 годы. Для этого была даже разработана система контроля температурно-влажностного режима, которая позволила изменить неблагоприятные условия.

Комплекс «Ораниенбаум» расположен на территории города Ломоносов. Частью ансамбля является Павильон Катальной горки, отреставрированный в 2022 году.

Жемчужиной павильона также является Фарфоровый кабинет. В нем хранятся утраченные ранее и возвращенные фрагменты исторической группы «Боевой слон II».