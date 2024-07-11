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После обстрела ВСУ в Энергодаре бушуют лесные пожары на площади 10 га

Местных жителей попросили закрыть окна, а также убрать машины со стоянки у одного из магазинов.
Анна Назайкина 2024-07-11 18:35:09
© Фото: МЧС Запорожской области © Видео: МЧС Запорожской области

После атаки украинских боевиков, которая произошла накануне, с новой силой разгорелся лесной пожар рядом с Энергодаром. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Эдуард Сеновоз.

По его словам, сейчас все соответствующие местные службы занимаются тушением. Он призвал жителей Энергодара закрыть окна, а также отогнать машины со стоянки у магазина «Кураж».

Как сообщили в ГУ МЧС по Запорожской области, со вчерашнего дня огонь тушат 67 человек. Задействовано 17 единиц техники.

Утверждается, что на данный момент совокупная площадь возгорания составляет около 50 гектаров. К этому часу огнем охвачено более 10 гектаров территории.

#пожар #огонь #запорожская область #энергодар
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