После обстрела ВСУ в Энергодаре бушуют лесные пожары на площади 10 га

После атаки украинских боевиков, которая произошла накануне, с новой силой разгорелся лесной пожар рядом с Энергодаром. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Эдуард Сеновоз.

По его словам, сейчас все соответствующие местные службы занимаются тушением. Он призвал жителей Энергодара закрыть окна, а также отогнать машины со стоянки у магазина «Кураж».

Как сообщили в ГУ МЧС по Запорожской области, со вчерашнего дня огонь тушат 67 человек. Задействовано 17 единиц техники.

Утверждается, что на данный момент совокупная площадь возгорания составляет около 50 гектаров. К этому часу огнем охвачено более 10 гектаров территории.