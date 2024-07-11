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В Москве рабочий погиб при падении лифта с 15-го этажа в поликлинике

Инцидент произошел в здании поликлиники, где ведется реконструкция.
Ян Брацкий 2024-07-11 18:30:16
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Один рабочий погиб в Москве в результате падения лифта с 15-го этажа. Трагедия произошла в поликлинике на улице Заморенова. Здание находится на реконструкции, в нем ведутся строительные работы.

«По улице Заморенова, дом 27 в поликлинике на реконструкции с 15-го этажа упал лифт с рабочими. В результате один человек погиб, еще один пострадал и передан медикам», - пишет ТАСС.

Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Схожий инцидент произошел в начале года на юго-западе Москвы. При строительстве многоэтажного дома в поселении Внуковское один рабочий упал в шахту лифта. Выяснилось, что он упал с высоты 17-го этажа. Тело погибшего передали экспертам.

#Москва #в стране и мире #Трагедия #лифт #поликлиника
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