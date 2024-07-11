Вертолеты Ка-27 обнаружили «вражескую» подлодку в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в Баренцевом море. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вертолетчики отрабатывали тактические приемы поиска условно вражеской субмарины, ее обнаружения и слежения за подлодкой с помощью радиолокационного и гидроакустического оборудования. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полетные задания на слетанность.

Ка-27 в состоянии выполнять боевые задания в любое время суток, в разных климатических условиях. Может длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции на тросе в воду.

Прицельно-поисковая система Ка-27 обнаруживает подводную лодку, определяет ее координаты, параметры движения и дает рекомендации на применение оружия. Является одной из лучших винтокрылых машин в обнаружении, отслеживании и уничтожении подводных лодок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.