Колонна техники с боеприпасами ВСУ взлетела на воздух от удара «Града»

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета РСЗО «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

В результате ударов российских артиллеристов колонна вражеской техники, перевозившая боеприпасы, взлетела на воздух. Также была уничтожена живая сила противника.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как расчет занимает позицию, разворачивает установку и делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.