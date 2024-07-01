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Колонна техники с боеприпасами ВСУ взлетела на воздух от удара «Града»

Артиллеристам группировки войск «Запад» помогают расчеты беспилотников. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.
2024-07-01 12:10:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета РСЗО «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

В результате ударов российских артиллеристов колонна вражеской техники, перевозившая боеприпасы, взлетела на воздух. Также была уничтожена живая сила противника.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как расчет занимает позицию, разворачивает установку и делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ
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