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Под Дербентом машина врезалась в микроавтобус, погиб 5-летний ребенок

Авария произошла после того, как водитель легковушки решил выехать на встречную полосу.
Анна Назайкина 2024-07-11 15:11:00
© Фото: chp_05, Telegram © Видео: chp_05, Telegram

В Дагестане под Дербентом легковушка столкнулась с маршруткой, погиб ребенок. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МВД.

Все произошло сегодня днем в Дербентском районе на 961-м км автодороги «Кавказ». Водитель машины решил выехать на встречку, так произошла авария с пассажирской «Газелью».

В результате произошедшего пострадали восемь человек. Всех их госпитализировали, однако позже стало известно, что пятилетний ребенок скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

По данным ТАСС, количество пострадавших выросло до 15 человек. Сколько всего находилось людей в микроавтобусе, пока неизвестно.

Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Устанавливается полная картина произошедшего. Прокуратура начала проверку.

#в стране и мире #Дагестан #авария #Трагедия #ДТП #маршрутка #микроавтобус #Дербент
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