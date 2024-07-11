МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин дал гражданство сербскому добровольцу Йокичу

Сербскому добровольцу Александру Йокичу грозила депортация на родину и длительный тюремный срок за наемничество.
Ян Брацкий 2024-07-11 14:50:38
© Фото: Hinshtein, Telegram

Президент Владимир Путин дал гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу. Молодой человек сражается на стороне России в зоне специальной военной операции.

Доброволец отметился в боях за освобождение Мариуполя, вместе с нашими войсками участвовал в сражениях на Угледарском направлении, награжден Георгиевскими крестами, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Напомним, ранее Йокича пытались депортировать на родину, где ему грозило до 25 лет лишения свободы за наемничество.

#Сербия #Путин #гражданство #доброволец #Йокич
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 