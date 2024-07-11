Путин дал гражданство сербскому добровольцу Йокичу

Президент Владимир Путин дал гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу. Молодой человек сражается на стороне России в зоне специальной военной операции.

Доброволец отметился в боях за освобождение Мариуполя, вместе с нашими войсками участвовал в сражениях на Угледарском направлении, награжден Георгиевскими крестами, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Напомним, ранее Йокича пытались депортировать на родину, где ему грозило до 25 лет лишения свободы за наемничество.