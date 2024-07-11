Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Во Франции сегодня днем загорелся шпиль старинного Руанского собора, в котором с начала этого года проходят ремонтные работы. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Причина возгорания пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль.

«На шпиле собора начался пожар. Его причина неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы», - написал он на своей странице в X.

В префектуре добавили, что из собора эвакуировали людей. Также вокруг здания установили безопасный периметр.