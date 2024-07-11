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Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Оперативные службы установили безопасный периметр вокруг здания.
Сергей Лебедев 2024-07-11 14:04:23
© Фото: j_bouteiller, X © Видео: KaplanBen_Fr, Х

Во Франции сегодня днем загорелся шпиль старинного Руанского собора, в котором с начала этого года проходят ремонтные работы. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Причина возгорания пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль.

«На шпиле собора начался пожар. Его причина неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы», - написал он на своей странице в X.

В префектуре добавили, что из собора эвакуировали людей. Также вокруг здания установили безопасный периметр.

#в стране и мире #Франция #Париж #ЧП #огонь #руанский собор
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