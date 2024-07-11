Герой песен Высоцкого золотопромышленник Туманов умер на 97-м году

Известный советский золотопромышленник, друг Владимира Высоцкого Вадим Туманов скончался на 97-м году жизни, сообщил RTVI. Предприниматель умер в Филатовской больнице.

Туманов учился в электромеханической школе на дальневосточном острове Русский, окончил школу штурманов. Служил на Тихоокеанском флоте и участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1948 году его арестовали по 58-й статье за шпионаж и антисоветскую агитацию. Восемь лет Туманов провел в лагере на Колыме и несколько раз пытался бежать оттуда, за что его срок увеличили до 25 лет.

В 1956-м Туманова признали невиновным и освободили. Он окончил курсы горных мастеров и стал организовывать старательские артели, которые работали на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке, на Урале. Часть из них существует по сей день.

Туманов сдал 500 тонн золота, у него было звание почетного гражданина Магаданской области. В 2018 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его имя носит спущенное в этом году на воду судно для золотодобытчиков.

Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого. Тот посвятил ему песни «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованную «Пыль». В 1992 году была опубликована книга Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». Ее сюжет основан на событиях из жизни золотопромышленника.

Прощание с Тумановым состоится в субботу на Троекуровском кладбище в 12 часов, сообщает РБК.