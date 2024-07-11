Sankei: данные о новейшей японской военной ракете утекли в сеть

Понятия о секретности информации не в чести, по крайней мере, у некоторых японских военных. Об этом сообщает японская газета Sankei.

Отмечается, что один из военнослужащих Сил самообороны Японии выложил в сеть информацию о новейшей ракете дальнего радиуса действия.

Характеристики, фото - все было опубликовано в социальной сети Discord. Sankei предполагает, что на опубликованных фотографиях представлена управляемая ракета класса «земля-корабль» Тип 12 с улучшенными возможностями.

Отмечается, что это может быть модернизация ракеты для установки ее на истребители, чтобы использовать ее для атак объектов, расположенных на территории другой страны.

Жестоким разочарованием для японской аудитории стало то, что секретная информация публиковалась еще с прошлого года. При этом все, что было выложено, было удалено лишь в конце июня.

Еще в Sankei заявили, что сообщение опубликовал человек, который представлялся военнослужащим Воздушных сил самообороны, который выполнял обязанности на аиабазе Гифу - как раз там, где находилась экспериментальная группа, ведущая работу над ракетами.

Насчет этой ситуации издание взяло комментарий от бывшего чиновника от Воздушных сил самообороны Японии, и тот отметил, что даже вне зависимости от конкретно этой ракеты, сам факт утечки наружу секретной информации является серьезнейшей проблемой - он приведет к потере доверия с партнерами по разработке вооружений.

Америка, как отметили в материале Sankei, входит в число таких партнеров. Япония пытается строго контролировать информацию о своих вооружениях как раз для беспрепятственного обмена военно-технической информацией с такими странами, как Соединенные Штаты.

Что же до реакции японского оборонного ведомства, то вначале там заявили, что после удаления всех данных из Discord содержание поста не содержит секретной информации, но дело расследуется.

Логика Минобороны Японии свелась к заявлению начальника штаба Воздушных сил самообороны Хироаки Утикура. На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, он лишь назвал прискорбным тот факт, что секретная информация была распространена.

Еще он добавил, что ведомство проводит строгое расследование. Время, которое займет расследование, а также какие-либо сведения о человеке, разместившем информацию, пока что сообщить нельзя, потому что расследование еще не завершено.

На этой пресс-конференции начальник штаба добавил, что в связи с этим инцидентом будет пересмотрено обучение японских военнослужащих пользованию социальными сетями.