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FPV-дроны залетели в окопы боевиков и поразили технику ВСУ в зоне СВО

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.
2024-07-11 13:19:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО уничтожили боевую технику, замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ. Видео с боевой работой военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие за последние несколько дней нанесли несколько точных ударов по вражеской технике и опорным пунктам противника. Действуют подразделения и днем и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей.

Камеры разведывательных беспилотников зафиксировали, как FPV-дроны влетают прямо в окопы, по которым передвигаются украинские боевики, после чего происходят детонации, в воздух поднимаются клубы дыма. Также в ролике показаны кадры, которые оператор видит во время полета в реальном времени. Дроны движутся на технику ВСУ и в момент столкновения с машинами противника запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #FPV-дроны
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