Китай выступил против своего упоминания в документах НАТО как «угрозы»

Посольство Китая в Вашингтоне выступило против упоминания себя в документах НАТО в качестве «угрозы» и попросило прекратить выдвигать необоснованные обвинения.

«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно», - сказано в тексте.

В заявлении уточняется, что Китай выступает против разжигания новой холодной войны, передает РИА Новости. Напротив говорится о необходимости предпринять конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира.

Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию организации, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Одним из уже принятых решений стала готовность союзников по альянсу выделить киевскому режиму €40 млрд военной помощи.