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Китай выступил против своего упоминания в документах НАТО как «угрозы»

Посольство КНР в США попросило альянс прекратить беспочвенные обвинения.
Ирина Егорова 2024-07-11 01:15:29
© Фото: Hannes P Albertdpa, Global Look Press

Посольство Китая в Вашингтоне выступило против упоминания себя в документах НАТО в качестве «угрозы» и попросило прекратить выдвигать необоснованные обвинения.

«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно», - сказано в тексте.

В заявлении уточняется, что Китай выступает против разжигания новой холодной войны, передает РИА Новости. Напротив говорится о необходимости предпринять конструктивные меры для восстановления безопасности и стабильности как Европы, так и всего мира.

Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию организации, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Одним из уже принятых решений стала готовность союзников по альянсу выделить киевскому режиму €40 млрд военной помощи.

#Китай #НАТО #угроза #Саммит #кнр #документ #упоминание
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